Цена газа в Европе пробила $300 за тыс. куб. м

Цены на газ на спотовых площадках Европы на наступившей неделе продолжили уверенный рост прошлых недель, закрепившись на уровне существенно выше $300 за тысячу кубометров.

В настоящее время цена на газ на британской NBP и голландской TTF достигла $315.

В среду мировые ленты новостей опубликовали среднесрочный прогноз погоды в Европе от Weather Company. Метеорологи отмечают, что тренд мая-июля, когда в Европе было теплее, чем обычно, будет продолжаться до ноября: "Заглядывая вперед на осень и зиму, мы ожидаем преобладания повсеместно более теплой, чем обычно температуры, особенно в северных регионах", - цитирует релиз Weather Co. агентство Bloomberg.

Они также выступили с первой оценкой погоды на предстоящую зиму: "Самые предварительные данные свидетельствуют о том, что мы можем иметь несколько значительно холодную зиму, особенно в конце зимы", - предупреждают эксперты.

На данный момент европейские подземные хранилища в Европе заполнены на 72,9% (хуже в процентном значении за десятилетие этот показатель был только в 2013 году - 72,36%). При этом темпы закачки газа в хранилища в августе оказались существенно ниже, чем в те же дни прошлого года.

В 2017 году средняя контрактная цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье сложилась на уровне $195. Первая оценка Минэкономразвития средней цены поставок газа в дальнее зарубежье на 2018 год ("Газпром" в своем бюджете обязан использовать только эти данные) была $181 (в октябре 2017 года), затем увеличилась до $230 (в апреле), а в июле выросла до $242,6.