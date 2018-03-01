"Зверь с востока" взвинтил цены на газ в Европе

Полярный циклон, который принес резкое похолодание в Европу и был назван СМИ "зверем с востока" (Beast from the East), взвинтил цену газа на ключевых европейских хабах и помог "Газпрому" увеличить экспорт до рекордных в истории значений.

Котировки на британской National Balancing Point (NBP) взлетели почти в 4 раза по сравнению с началом января: во вторник за тысячу кубометров приходилось платить 933 доллара, пишет finanz.ru.

Главный континентальный хаб Европы TTF проводил зиму с ценами в 512 долларов за тысячу кубометров, вдвое превышающими значения предыдущего месяца.

По данным Platts, спрос на газ в Северо-Западной Европе, включая Великобританию, Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды, достиг шестилетнего максимума - более 1,42 млрд куб. м в сутки (на среду, 28 февраля).

Стоимость СПГ подскочила до 12 долларов за млн британских термических единиц (MBTU). Это рекорд с конца 2014 года, он соответствует уровню 680 долларов за тыс кубометров отмечает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

"Газпром" бьет рекорды экспорта семь дней подряд, в результате февраль 2018-го стал для компании лучшим в истории, подсчитал "Интерфакс".

27 февраля "Газпром" зафиксировал новый исторический суточный максимум - потребителям было поставлено 695,1 млн кубометров газа. Предыдущее пиковое значение, установленное 26 февраля, превышено на 28,3 млн кубов.

Исходя из суточных данных за февраль, компания поставила в ЕС 17,4 млрд куб. м газа. Это абсолютный рекорд, на 7% превышающий объемы февраля 2017-го.

В январе, впрочем, экспорт "Газпрома" в ЕС упал - на 9,9%. За два месяца накопленным итогом поставки пока также на 2% ниже прошлогодних - 34,6 млрд куб. м.