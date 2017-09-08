Цены на газ в Европе повысились до шестимесячного максимума

Спотовые цены на европейских биржевых площадках продолжают расти.

По состоянию на 8 сентября они повысились до максимального показателя за последние шесть месяцев, свидетельствуют данные биржевых торгов.

На немецком газовом хабе NCG фьючерсы за неделю - с 1 по 9 августа - выросли на 3,5% - с $206,4 до $213,6 за тыс. кубометров.

Котировки голландского хаба TTF по месячным контрактам за неделю также повысились более чем на 3% и 8 августа торговались на уровне $213 за тыс. кубометров.

На площадке CEGH (Австрия) спотовый газ стоит сейчас $221. Это максимальная цена за последние шест месяцев. В последний раз такие котировки наблюдались в конце апреля - начале мая этого года.