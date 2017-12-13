Цены на газ в Европе держатся у максимума за 4 года на новостях из Норвегии

Европейский рынок природного газа не успел восстановить равновесие после британских снегопадов и аварии на крупнейшем газовом хабе Австрии, как внимание трейдеров привлекли новости из Норвегии, в результате цены в Лондоне держатся у максимума за четыре года.

Цены на газ с поставкой в течение дня на британском спотовом хабе National Balancing Point (NBP) снизились к 16:35 мск 13 декабря на 6 пенсов, до 67 пенсов за терм ($319,5 за тысячу кубометров). Ранее в ходе торгов газ поднимался до 76,5 пенса, максимума с начала 2014 года, а на пике паники во вторник его цена достигала 99 пенсов за терм.

Во вторник утром добыча газа на платформе Troll A была приостановлена, в ночь на среду поставки газа с Troll, крупнейшего месторождения на норвежском шельфе, сократились до минимума более чем за год, сообщает оператор месторождения Statoil. На Troll зафиксированы отказ системы электроснабжения и аварийный сигнал системы слежения за утечками газа.

Кроме того, сокращены поставки с газовых месторождений Kvitebjorn и Visund.

Ограничения на поставки природного газа из Норвегии эквиваленты 42% суточного потребления в Великобритании, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. В среду сокращения составили 141 млн кубометров, в том числе рынок недосчитался 107 млн кубометров с Troll.

Норвежский оператор газотранспортной системы Gassco AS ожидает, что уже в четверг прокачка газа восстановится до нормы.

Сначала недели спотовые цены на природный газ в Лондоне подскочили почти на 20%, последний раз столь значительный подъем наблюдался в октябре 2016 года.

Цена газа с поставкой в январе уменьшилась в среду на 3 пенса, до 63,20 пенса за терм.