Последнее обновление: 29.08.2018 13:51

В Германии возведут копию Берлинской стены

В Берлине в середине октября группа художников DAU воссоздаст фрагмент Берлинской стены в виде арт-объекта.

Как сообщает Associated Press, стену возведут в середине октября на четыре недели. Конструкцию уберут 9 ноября

Посетители арт-объекта будут должны купить «визы» за €15 (около 1200 руб.). При входе каждого обяжут обменять их мобильные телефоны на смартфоны с индивидуальной инструкцией тура, документальными фильмами, выставками и концертами.

«Художникам не интересно воссоздавать Восточную Германию в диснеевском стиле», — заявил представитель Berliner Festspiele Томас Оберендер, который занимается организацией культурных мероприятий. По его словам, организаторы хотят воссоздать атмосферу государства, в котором каждый ощутит отсутствие свободы.

Настоящая Берлинская стена была разрушена 9 ноября 1989 года. Она на протяжении 28 лет разделяла территории ФРГ и ГДР​.

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