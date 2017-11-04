С 1 декабря в Беларуси низкооплачиваемым бюджетникам повысят зарплату

В Беларуси с 1 декабря 2017 года планируют увеличить заработную плату низкооплачиваемых категорий работников бюджетного сектора. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

По словам чиновника, соответствующий документ сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Ожидается, что после его утверждения зарплаты низкооплачиваемых категорий работников вырастут в среднем на 7%, однако окончательные цифры будут рассчитаны индивидуально, пишет Телеграф.

Андрей Лобович напомнил, что в сентябре тарифная ставка первого разряда увеличилась до 33 рублей, что повлекло за собой рост зарплат бюджетников. «Чтобы выйти на среднюю зарплату в тысячу рублей, нужно повышать эффективность реального сектора экономики», - отметил он и добавил, что зарплата должна быть заработана.

«Сейчас подготовлен проект постановления Совета министров об увеличении зарплаты низкооплачиваемой категории работников бюджетного сектора. Мы планировали, что это будет с 1 декабря», - заключил замминистра.

Ранее министр экономики Владимир Зиновский предупредил, что зарплату в 1000 рублей к концу года получат не все .