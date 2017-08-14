Администрация Лукашенко обещает минчанам среднюю зарплату 1385 рублей до конца года

На сегодняшнем оперативном совещании в Мингорисполкоме глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова пообещала скорое принятие обновленного декрета №3.

«Поставлена задача до 1 октября принять обновленный декрет № 3. Акцент переносится на местные органы власти. Вы должны отследить каждого человека, составить выверенные списки — предлагайте людям работу, помогайте им с трудоустройством», — сказала Наталья Кочанова.

«Все вопросы, которые касаются работы предприятий и организаций, вопросы, от которых зависит жизнь людей на территориях, должны решаться ответственно и оперативно, — сказала она. — Прогнозные показатели в столице должны быть обеспечены, следует предпринять для этого все необходимые меры».

Также было обещано повышение средних зарплат. Например, в Минске средняя зарплата до конца года должна вырасти до 1 385 рублей (в июне - 1 143 рубля). «Надо не только выйти в декабре на этот параметр, но и удержать его», — подчеркнула глава Администрации Лукашенко.