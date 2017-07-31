Профицит республиканского бюджета за полгода составил 2,7% к ВВП

Профицит республиканского бюджета за январь-июнь 2017 года составил 1,3 млрд. рублей, или 2,7% к ВВП.

Как сообщает Минфин, профицит бюджета сектора государственного управления за шесть месяцев сложился в сумме 1,5 млрд. рублей, или 3,2% к ВВП.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2017 года составили 20,1 млрд. рублей, или 47,0% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета - 8,9 млрд. рублей, или 48,8% процента.

За январь-июнь 2017 года поступление НДС составило 4,4 млрд. рублей, или 46,6% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 0,98 млрд. рублей, или 34,6%. Акцизы поступили в сумме 1,1 млрд. рублей, или 50,4%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,8 млрд. рублей, или 56,4%. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 5,8 млрд. рублей, или 44,5%, Фонд универсального обслуживания – 18,0 млн. рублей, или 45,8%, Фонд гражданской авиации – 13,4 млн. рублей, или 86,5%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,4 млн. рублей, или 33,3%.

По состоянию на 1 июля 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 128,9 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2017 года составили 18,6 млрд. рублей, или 45,2% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 7,6 млрд. рублей, или 45,5%.

На общегосударственную деятельность направлено 3,2 млрд. рублей (45,5%), на финансирование национальной экономики – 1,9 млрд. рублей (44,3%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,2 млрд. рублей (46,5%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили 6,1 млрд. рублей (48,1%), Фонда универсального обслуживания – 5,8 млн. рублей (14,8%), Фонда гражданской авиации – 8,3 млн. рублей (53,5%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,135 млн. рублей (11,3%).