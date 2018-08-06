Биржи АТР закрылись на многолетних минимумах на рисках конфликта США и КНР

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника достигли многолетних минимумов, инвесторы сохраняют внимание на торговых рисках вокруг отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 1,29%, до 2705,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,08%, до 1455,09 пункта. Shanghai Composite закрылся на самом низком значении с февраля 2016 года, а Shenzhen Composite, согласно The Wall Street Journal, на самом низком уровне с января 2015 года.

Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,52%, до 27819,56 пункта, корейский KOSPI — снизился на 0,05%, до 2286,5 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,08%, до 22507,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,61%, до 6273 пунктов.

Заявления по поводу торгового конфликта между США и КНР оказали давление на индексы Китая. Министерство коммерции КНР в пятницу сообщило, что Китай готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов. Заявление минкоммерции КНР последовало вслед за подтверждением Белым домом в среду планов ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год.

Трейдеры также обратили внимание на внутренние новости из Китая. На прошлой неделе Народный банк Китая заявил, что продолжит во втором полугодии 2018 года проводить сдержанную монетарную политику и усилит меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности страны. В частности, регулятор намерен стимулировать финансовые институты для роста их поддержки реальному сектору экономики страны, вести активную работу по предупреждению и устранению финансовых рисков, а также работу по улучшению финансовых услуг для микропредприятий./ПРАЙМ