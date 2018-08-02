Последнее обновление: 02.08.2018 15:21

Цены на нефть растут в коррекции после двух дней снижения

Мировые цены на нефть в четверг утром растут, корректируясь после двух сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26% — до 72,58 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,09%, до 67,73 доллара за баррель.

До этого два дня подряд нефтяные фьючерсы закрывали торги в минусе на фоне роста запасов в США и наращивания добычи в рамках ОПЕК+. Аналитики отмечают, что эти факторы и дальше будут оказывать давление на нефтяные цены./ПРАЙМ

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