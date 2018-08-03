Последнее обновление: 03.08.2018 13:25

Нефть торгуется разнонаправленно после роста на опасениях по поставкам

Мировые цены на нефть в пятницу утром не демонстрируют единой динамики, поддерживают котировки опасения по перебоям в поставках, при этом рост мировой добычи сдерживает удорожание этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,08%, до 73,39 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,15%, до 69,06 доллара за баррель.

Динамика нефтяных цен утром остается разнонаправленной после того, как в четверг котировки подскочили почти на 2% на новостях из Ирана. В ночь на четверг стало известно, что Иран в течение 48 часов готовится начать масштабные военно-морские учения, чтобы продемонстрировать свои возможности блокирования Ормузского пролива./ПРАЙМ

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