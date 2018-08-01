Последнее обновление: 01.08.2018 17:58

Нефть дешевеет на 1% на фоне роста запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду более чем на 1%, — инвесторы продолжают отыгрывать данные о росте запасов в США за неделю от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.04 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,12% — до 73,39 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,02%, до 68,08 доллара за баррель.

По данным API, за неделю по 28 июля коммерческие запасы нефти в США поднялись на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 410,5 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов в США.

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