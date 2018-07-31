Цены на нефть снижаются на фоне сообщений о росте добычи ОПЕК

Мировые цены на нефть во вторник снижаются на фоне сообщений СМИ о росте добычи в странах ОПЕК в июле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,44%, до 75,22 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,43%, до 69,83 доллара за баррель.

По данным агентства Рейтер, добыча в странах ОПЕК в июле достигла рекордного за 2018 год уровня, поднявшись на 70 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем, до 32,64 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

При этом, как сообщает агентство, уровень выполнения венской сделки странами ОПЕК снизился до 111% в июле со 116% в июне, что означает, что страны пока продолжают перевыполнять сделку.

В ходе торгов понедельника нефть марки Brent впервые с 16 июля превысила 75 долларов за баррель, а нефть марки WTI впервые с 20 июля пробила отметку в 70 долларов за баррель. Таким образом, дополнительным фактором снижения стоимости нефти во вторник стало коррекционное движение рынка.