Нефть дешевеет на статистике из США по запасам и опасениях по росту добычи

Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются, после коррекционного роста утром котировки вновь перешли к снижению на данных от минэнерго США о неожиданном росте запасов "черного золота" в стране за прошлую неделю, негативный фон также составляют опасения трейдеров по росту добычи нефти в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.57 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46% — до 72,06 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,77%, до 67,14 доллара за баррель.

В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 июля увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 408,7 миллиона баррелей. Аналитики при этом прогнозировали снижение запасов на 2,784 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 402,106 миллиона баррелей. Добыча в стране при этом снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.

Опубликованная статистика оказывает давление на нефтяные цены на фоне опасений по росту мировой добычи. Так, среднесуточная добыча нефти в РФ в июле 2018 года выросла в годовом выражении на 2,4% — до 11,215 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

При этом инвесторы по-прежнему учитывают намерение стран-участниц сделки ОПЕК+ нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В субботу, 23 июня, ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией на 200 тысяч./ПРАЙМ