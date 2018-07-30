Цены на нефть слабо колеблются на фоне сохранения торговых рисков

Цены на нефть не демонстрируют единой динамики в понедельник утром на фоне сохранения глобальных торговых рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.04 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03% — до 74,78 доллара за баррель, ранее в ходе торгов показатель, напротив, опускался. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,29%, до 68,89 доллара за баррель.

"Обеспокоенность вокруг торговых войн между США и Китаем продолжает оказывать давление на цены, тогда как остановка поставок Саудовской Аравии через Красное море, похоже, не смогла поддержать котировки", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Последние новости по торговому конфликту между США и Китаем продолжают влиять на настроения инвесторов. В четверг, 26 июля, советник американского президента Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз планируют объединить усилия в борьбе с Китаем в сфере торговли. По его словам, все переговоры с Китаем заканчиваются ничем и не приводят к заключению сделок.

На прошлой неделе краткосрочную поддержку нефтяным ценам оказали новости из Саудовской Аравии. В ночь на четверг по московскому времени министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халид аль-Фалих заявил, что королевство решило приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяные танкеры в Красном море со стороны йеменских повстанцев.

Нефть марки WTI подешевела в пятницу более чем на 1% после публикации данных о росте числа буровых установок в США за прошлую неделю. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю по 27 июля общее число нефтяных буровых установок в стране выросло на три штуки, до 861 установки.