Последнее обновление: 22.12.2017 16:41

Цены на нефть ускоряют снижение на новостях о скором восстановлении трубопровода Forties

Мировые цены на нефть слегка ускорили снижение днем в пятницу на продолжающемся ожидании восстановления прокачки по трубопроводу Forties в Северном море, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.18 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43%, до 64,62 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,46% - до 58,08 доллара за баррель. В ходе утренних торгов мировые нефтяные цены снижались приблизительно на 0,2%.

В четверг нефтехимическая компания Ineos, владеющая трубопроводом Forties, сообщила, что планирует завершить ремонт ближе к Рождеству, а нормальная работа трубопровода будет восстановлена в начале следующего года. Forties был закрыт 11 декабря из-за поломки. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.

Аналитики также отыгрывают данные о добыче нефти в США, опубликованные ранее на этой неделе. Минэнерго США сообщило, что за неделю, завершившуюся 15 декабря, добыча нефти в стране выросла на 0,09%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,789 миллиона баррелей в день.

Эксперты отмечают, что рост нефтедобычи в США, объём которой стремительно приближается к 10 миллионам баррелей в сутки, будет давить на нефтяные котировки, указывает агентство Рейтер. "Предложение, как ожидается, будет и дальше расти, что может привести к перенасыщению рынка и, как следствие, отрицательно сказаться на ценах", - считают аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

Позднее на торги могут повлиять данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о числе нефтяных и газовых буровых установок. По итогам предыдущей рабочей недели, завершившейся 15 декабря, число буровых установок в США снизилось на одну штуку, или на 0,1%, до 930 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 293 штуки, или на 45,9%.

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