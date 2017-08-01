Власти РБ не могут осилить среднюю зарплату в «$500»

Белорусские власти не справляются с выполнением поручения Лукашенко довести до конца среднюю месячную зарплату до 500 долларов в эквиваленте (около 1000 рублей).

«Не выполняется только один показатель по реальным располагаемым доходам населения, хотя тоже имеет тенденцию роста. При этом реальная заработная плата в январе-мае выросла на 2%, и этот рост полностью обеспечен ростом производительности труда (102,7% за январь-май)», - констатировал сегодня премьер РБ А.Кобяков на совещании по итогам работы экономики в 1 полугодии 2017 года.

Проблему с зарплатой еще до начала совещания признал министр экономики В.Зиновский.

"Заработная плата в последнее время показывает небольшой рост - на 2%. К сожалению, денежные доходы пока в отрицательной зоне, но мы вправе ожидать, что выполнение той задачи, которую ставит перед нами глава государства - постепенно выйти на тысячу рублей средней зарплаты по стране - поможет повысить денежные доходы населения, а это даст стимул для развития розничного товарооборота и других факторов. Пока тяжело идет, хотя ряд видов экономической деятельности, отраслей экономики уже достигли такой заработной платы. Но каждая десятая процента дается очень нелегко, тем более задача ведь - не просто нарастить заработную плату, а зарплата должна расти вместе с производительностью труда", - заявил чиновник.