Нефть растет на данных о снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть растут в среду утром на данных по резкому сокращению запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 11 августа, что сильно расходится с прогнозом аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.15 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,57%, до 51,09 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,46% - до 47,77 доллара за баррель. В ходе торгов вторника стоимость нефти обеих марок опускалась почти на 3%.

По данным Американского института нефти (API), запасы "черного золота" в США за неделю, завершившуюся 11 августа, сократились на 9,2 миллиона баррелей, - что является самым сильным снижением с сентября 2016 года. Аналитики ожидали сокращения запасов всего на 3,6 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина выросли на 301 тысячу баррелей. Ожидалось, что запасы снизятся на 1,5 миллиона баррелей.

Теперь трейдеры ожидают статистики о запасах нефти в США от минэнерго страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 августа, снизились на 3,058 миллиона баррелей, или на 0,64%, до 472,342 миллиона баррелей.