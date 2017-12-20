Нефтяные цены продолжают расти на ожиданиях статистики от Минэнерго США

Мировые цены на нефть продолжают расти днем в среду, инвесторы ожидают публикации данных о запасах и добыче "черного золота" от Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.17 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% - до 63,81 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,31% - до 57,74 доллара за баррель.

Позднее в среду Минэнерго США опубликует статистику по недельным запасам и добыче нефти в стране. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 3,769 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 439,2 миллиона баррелей.

Росту нефтяных цен по-прежнему способствует продолжающийся ремонт трубопровода Forties в Северном море, работа которого приостановлена уже больше чем на неделю из-за поломки. Во вторник владеющая нефтепроводом нефтехимическая компания Ineos сообщила о том, что работы могут продлиться от двух до четырех недель, начиная с 11 декабря - даты закрытия трубопровода. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.

Трейдеры также продолжают отыгрывать данные Американского института нефти (API). По данным ведомства, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 5,2 миллиона баррелей, до 437,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения показателя на 3,8 миллиона баррелей. При этом запасы бензина, по данным института, выросли на 2 миллиона баррелей.