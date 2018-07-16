ОПЕК сохранит роль основного поставщика нефти в мире до конца 2040 года

Страны-члены ОПЕК сохранят свою роль в качестве основных поставщиков нефти на мировой рынок до конца 2040 года, сообщается в долгосрочном прогнозе Wood Mackenzie, который является одним из лидеров консалтинга в сфере энергетики, металлургии и горнодобывающей промышленности. При этом добыча в государствах, не входящих в картель, будет способствовать обеспечению достаточного объема поставок в период до 2030 года.

Аналитики исследовательской компании ожидают, что производство нефти и конденсата в 48 континентальных штатах США (Lower 48) продолжит повышаться в среднесрочной перспективе и стабилизируется в районе свыше 11 млн баррелей в сутки (б/с) в середине-конце 2020 гг. После того как добыча в США достигнет пика, общий объем производства в странах не-ОПЕК замедлится и начнет сокращаться после 2030 года.

Спрос продолжит расти и доберется до пикового значения в середине 2030-х гг., в результате отрасль должна будет искать все более дорогостоящую нефть для нивелирования падения добычи на старых месторождениях. В связи с этим для балансировки рынка в долгосрочной перспективе будет все больше повышаться зависимость от продолжения разработки ОПЕК имеющихся запасов.

Wood Mackenzie отмечает, что поскольку зависимость от картеля растет, также повышается и важность геополитических рисков как ключевого фактора для поставок и цен.

Добыча в 48 континентальных штатах увеличится в 2018 году в среднем на 1,3 млн б/с. К 2025 году регион повысит поставки нефти и конденсата на глобальный рынок на 4,2 млн б/с.

"Хотя темпы роста ослабеют в течение следующих пяти лет, добыча в Lower 48 останется ключевым двигателем глобального роста поставок нефти в середине следующего десятилетия. Добыча нефти и конденсата повысится с примерно 7 млн б/с в 2017 году до 11 млн б/с в 2024 году и достигнет пика в 11,7 млн б/с в начале 2030-х гг.", - говорится в докладе.

В обозреваемый период доминировать в американских поставках будут месторождения Пермского бассейна. Общий объем традиционной и нетрадиционной добычи здесь увеличится в 2035 году до 6,3 млн б/с, то есть будет составлять 56% совокупного производства в Lower 48.

Глобальные инвестиции в добычу рухнули примерно на 50% после падения цен на нефть. Ожидалось, что это окажет реальное влияние на объем поставок к 2020 году. Однако поставки из стран не-ОПЕК продемонстрировали существенную гибкость. В связи с этим Wood Mackenzie ожидает, что поставки из государств, не входящих в картель и без учета США, в целом останутся стабильными до 2030 года.

Бразилия и Канада будут поддерживать рост поставок из стран не-ОПЕК в среднесрочной перспективе. Добыча в Бразилии будет ежегодно повышаться в среднем на 130 тыс. б/с - до 2030 года, Канада в следующее десятилетие нарастит производство на 750 тыс. б/с.

Добыча в России будет увеличиваться в начале 2020-х гг. после отмены ограничений на производство, прежде чем вернуться к снижению, прогнозируют эксперты.