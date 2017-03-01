ОПЕК нужно снизить расходы для конкуренции с добытчиками сланцевой нефти - министр нефти Нигерии

Страны ОПЕК должны снизить расходы на производство, чтобы лучше конкурировать с добытчиками сланцевой нефти, сказал министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву в среду.

В интервью CNBC Africa он также выразил уверенность в том, что заключенное в ноябре соглашение о сокращении добычи будет поддерживать цены.

Экономика Нигерии, получающей около двух третей правительственных доходов от продажи нефти, сократилась на 1,5 процента в 2016 году, показав первый годовой спад за 25 лет, главным образом из-за уменьшения нефтяных доходов.

Одиннадцать из 13 членов ОПЕК, а также 11 не входящих в нефтекартель государств обязались сократить производство в первой половине 2017 года, однако условия сделки не распространяются на Нигерию и Ливию, так как показатели их добычи пострадали в 2016 году.

"Страны ОПЕК должны снизить расходы на добычу, чтобы лучше конкурировать с производителями сланцевой нефти", - цитирует слова Качикву CNBC Africa в твиттере.

Качикву сказал, что "впечатлён работой, проделанной ОПЕК" и "уверен, что цены будут устойчивыми".

Однако он отметил, что "более фундаментальным фактором является то, что страны ОПЕК могут начать делать для себя в отношении расходов и диверсификации".

Согласованный 30 ноября договор о сокращении добычи обеспечил повышение цен нефти на $10 за баррель, однако в последние несколько недель котировки торгуются в узком диапазоне.

Между тем аналитики говорят, что восстановление добычи сланцевой нефти в США, вероятно, не даст ценам на нефть существенно вырасти.