Мониторинговый комитет рекомендовал продлить пакт ОПЕК+ на 9 месяцев

Комитет по мониторингу сокращения добычи нефти в среду рекомендовал продлить глобальный пакт ОПЕК+ на девять месяцев и сохранить объём сокращения производства сырья на том же уровне, сказал источник в ОПЕК.

Участники соглашения о сокращении глобальной нефтедобычи - Организация нефтеэкспортёров (ОПЕК) и ряд стран вне картеля, обсуждают в Вене 24-25 мая продление пакта, чтобы поддержать мировые цены на нефть.

Текущая сделка ОПЕК и 11 стран вне клуба предусматривает сокращение глобального производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки в течение первой половины 2017 года.

Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук сказал в среду, что добытчики могут договориться о более масштабном снижении производства.

В комиссию, следящую за соблюдением нефтяного пакта, входят Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Венесуэла, Кувейт и Оман.