ОПЕК ждет резкого роста поставок из не входящих в картель стран в 2017 году

Нефтеэкспортный картель ОПЕК значительно повысил прогноз поставок нефти из не входящих в клуб государств в 2017 году на фоне роста цен на сырье, говорится в ежемесячном отчете группы.

Поставки нефти из стран вне картеля, включая сланцевую из США, в этом году составят 950.000 баррелей в сутки против предыдущего прогноза в 580.000 баррелей в сутки, следует из отчета.

Картель ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии на 1,8 миллиона баррелей в сутки для восстановления цен на сырье.

Отчет ОПЕК только подогреет споры об эффективности глобального нефтяного пакта, срок действия которого, как ожидается, будет продлен.

"Американские нефтегазовые компании заметно активизировались в 2017 году, – говорится в отчете ОПЕК. – Ожидается резкий рост добычи сланцевой нефти – на 600.000 баррелей в сутки в этом году".

В своем отчете ОПЕК подчеркнула высокую приверженность членов группы глобальному пакту о сокращении нефтедобычи.

Поставки нефти из одиннадцати стран ОПЕК, участвующих в сделке, снизились до 29,674 миллиона баррелей в сутки в апреле, показали данные сторонних источников, на которые опирается ОПЕК.

Таким образом ОПЕК выполнила условия соглашения на 111 процентов, показали расчеты Рейтер, что выше аналогичного показателя марта в 104 процента.

Сам нефтекартель в своем отчете не дал оценки следования производителями пакту о сокращении добычи.