Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9%

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с коридором процентных ставок на уровне +/-1, сообщил сегодня Нацбанк.

"Решение о сохранении уровня базовой ставки в большей степени было обусловлено продолжающимся влиянием факторов, которые способствуют реализации инфляционных рисков. Особенно такие риски наблюдаются со стороны внешнего сектора и бюджетной политики", - говорится в сообщении.

Годовая инфляция в июне замедлилась до 5,9%. Это минимальный уровень с октября 2015 года. Снижение уровня инфляции произошло на фоне более низких показателей в 1-м полугодии 2018 года (2,6%) по сравнению с 1-м полугодием прошлого года (3,7%).

Нацбанк не ожидает ощутимого замедления показателя годовой инфляции до конца текущего года, что связано с низкой статистической базой прошлого года - в 3-м квартале прошлого года уровень инфляции был небольшим.

Однако остаются актуальными риски повышения инфляции из-за роста цен в обрабатывающей промышленности на фоне удорожания продукции горнодобывающей отрасли в мае и июне. Индекс цен производителей горнодобывающей промышленности повысился в годовом выражении с 22,7% в апреле до 36,2% в июне. За май-июнь цены выросли на 9,4%.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 сентября.