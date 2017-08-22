Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

ЦБ Казахстана снизил базовую ставку до 10,25% годовых

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 10,25% с 10,5% годовых с коридором плюс/минус 1 процент.

"Смягчение денежно-кредитных условий обусловлено как стабильным уровнем инфляционных ожиданий, стабилизацией ситуации на сырьевых рынках, так и прогнозами по дальнейшему снижению уровня инфляции в среднесрочном периоде", - говорится в сообщении Нацбанка.

"При этом Национальный Банк, принимая во внимание существующую неопределенность и волатильность внешних условий, пересмотрел оценку в отношении перспектив дальнейшего снижения базовой ставки в краткосрочном периоде", - отмечает регулятор.

В июне ЦБ снизил базовую ставку до 10,5% годовых с 11,0%.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 9 октября 2017 года.

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