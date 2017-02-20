Последнее обновление: 20.02.2017 16:16

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 12% до 11% с коридором +/-1%, говорится в сообщении центробанка республики. При этом отмечается, что инфляция по итогам января 2017 года вошла в пределы целевого коридора 6-8%.

"Снижение инфляционных ожиданий, повышение стабильности и предсказуемости ситуации на внутреннем валютном и денежном рынках, восстановление деловой активности, а также благоприятные внешние экономические условия обусловили смягчение денежно-кредитных условий", - сообщил сегодня на брифинге председатель Нацбанка Данияр Акишев.

По его словам, новый уровень базовой ставки отражает долгосрочный баланс между ценовой и финансовой стабильностью, соответственно, потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничен.

Нацбанк Казахстана 9 января принял решение сохранить базовую ставку на уровне 12%, которая действовала с 14 ноября 2016 года, когда она была снижена с 12,5% годовых.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 г.

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