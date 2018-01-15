Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 9,75%

Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 10,25% до 9,75% с коридором +/-1%.

"Решение по снижению базовой ставки обусловлено более низким фактическим уровнем инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозной траекторией, оценками по дальнейшему замедлению инфляционных процессов, сохраняющимся слабым восстановлением внутреннего спроса, а также благоприятными тенденциями на внешних рынках", - говорится в сообщении центробанка.

Нацбанк не исключает дальнейшего снижения базовой ставки в 2018 году.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года.