В Казахстане остановлена работа всех банков

В Казахстане временно приостановлена работа всех банков, не работает фондовая биржа, сообщил официальный представитель Национального банка Олжас Рамазанов.

По его словам, соответствующее решение совместно приняли Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк. Причиной названо как проведение контртеррористических операций и забота о защите здоровья и жизни работников финансовых организаций, так и временные проблемы в работе интернета, передает РБК.

Накануне на всей территории Казахстана было введено чрезвычайное положение. Был введен комендантский час. В Алма-Ате, где накануне власти объявили о проведении антитеррористической операции, на улицах мало людей, на улицах битые стекла, сломаны светофоры.

Днем 5 января на фоне протестов, связанных с ростом цен на газ, группы людей в Алма-Ате штурмом взяли здания областной администрации и президентской резиденции. Местные СМИ сообщали, что вечером в городе появились мародеры, которые грабили магазины, банки, поджигали автомобили.