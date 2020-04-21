Нацбанк Казахстана с 1 июня ввел лимиты на снятие наличных со счетов для юрлиц

Национальный банк Казахстана с 1 июня вводит лимиты на снятие наличных денег со счетов для юридических лиц, говорится в сообщении ЦБ во вторник.

Предельные суммы лимитов в месяц составят от 20 миллионов тенге (порядка $46.000) для малого бизнеса до 150 миллионов тенге ($345.000) для крупного, говорится в сообщении ЦБ.

Нацбанк заявил, что ограничения вводятся до конца этого года, однако сообщил, что намерен добиваться законодательных реформ, которые позволят регулировать операции по снятию наличных в будущем, передает Reuters.

“Нововведение не распространяется на банки второго уровня... и небанковские обменные пункты”, - приведены слова заместителя председателя Национального банка Дины Галиевой в сообщении.

Исключения также будет действовать для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов микропредпринимательства, юридических лиц, осуществляющих закупку сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции рыболовства а также для юридических лиц, занимающихся розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами.

“Предприниматели не ограничены в проведении необходимых операции безналичным способом. Нововведение направлено на снижение размеров теневой экономики, повышение прозрачности операций, проводимых субъектами бизнеса, а также борьбу с отмыванием денег, полученных незаконным путем и снижению уровня коррупции”, - сказала Галиева.

Нацбанк пояснил, что компаниям будет разрешено снимать суммы наличных денег, которые необходимы для организации предпринимательской деятельности свыше установленных лимитов, при условии, что компании предоставят обоснование.

По данным ЦБ, в 2019 году среднестатистически одно юридическое лицо обналичивало около 9 миллионов тенге в год, или 747.000 тенге в месяц.

“Вводимые нами лимиты, гораздо выше вышеуказанных. Поэтому, мы не ожидаем каких-либо трудностей для бизнеса”, - сказала Галиева.