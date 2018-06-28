Суд отказал Нафтогазу в отмене остановки исполнения решения стокгольмского арбитража по транзитному контракту

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

"Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными", - отмечается в сообщении российской монополии.

"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - подчеркивает концерн.

"Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" 29 марта обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании этого решения и его частичной отмене "в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами", а 28 мая концерн подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.

В конце мая - июне 2018 года появилась информация, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту, указывает "Газпром".

Апелляционный суд округа Свеа 13 июня принял решение о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, которое не могло быть обжаловано в соответствии с законом Швеции "Об арбитраже". "Нафтогаз Украины" 18 июня представил свои возражения к этому приказу и одновременно признал себя уведомленным по делу об обжаловании решения Стокгольмского арбитража.