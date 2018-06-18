Нафтогаз просит шведский суд продлить арест активов Газпрома

НАК "Нафтогаз Украины" подал апелляцию в апелляционный суд в Швеции для возобновления ареста активов российской компании "Газпром". Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, рассматривающий обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд является, как правило, публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного", - сообщил Витренко.

Он подчеркнул, что Национальная компания "Нафтогаз Украины" выиграет и этот процесс.

"Мы, национальная компания Украины, победили в Стокгольмском арбитраже по обоим контрактам. Газпром проиграл нам и по контракту на поставку газа, и по контракту на транзит газа. Газпром проиграет и обжалование", - выразил уверенность коммерческий директор.

7 июня Газпромом было подано ходатайство о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража в связи с его обжалованием, а также в связи с началом процедуры принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях. Как утверждают в Газпроме, апелляционный суд вроде бы согласился, что есть основания для приостановления выполнения решения Стокгольмского арбитража.

При этом в Нафтогазе подчеркнули, что апелляция Газпрома против решений Стокгольмского арбитража не означает автоматической отсрочки обязательства российской компании немедленно рассчитаться и не влияет на процесс взыскания. Подтверждением этого, по мнению Нафтогаза, являются быстрые решения европейских судов различных юрисдикций, принятые в начале июня.

В феврале 2018 года трибунал приговорил Газпрома выплатить Нафтогазу 4,63 млрд долл. компенсации за убытки из-за нарушения условий транзитного контракта.