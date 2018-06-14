Газпром добился остановки исполнения решения арбитража по контракту с Киевом

Газпром сообщил в четверг, что добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с Украиной, отметив, что это лишает Киев оснований для ареста активов российского концерна за рубежом.

3 июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство Газпрома и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между Газпромом и Нафтогазом Украины в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины, говорится в сообщении Газпрома.

“Вынесение приказа лишает Нафтогаз Украины, в том числе, оснований для попыток ареста активов Газпрома за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано Газпромом при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах”, - говорится в сообщении Газпрома.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить украинской компании $2,56 миллиарда, завершив рассмотрение многомиллиардных взаимных претензий Газпрома и Нафтогаза, касающихся вопросов поставок российского газа украинским потребителям и транзита российского газа через территорию Украины.

Нафтогаз ранее сообщил, что суд арестовал активы Газпрома в Нидерландах для выплат украинской госкомпании по решению Стокгольмского арбитража. Нафтогаз также инициировал арест активов Газпрома в Швейцарии - доли в операторах трубопроводов Северный поток и Северный поток-2.