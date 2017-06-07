Газпром трактует предварительное решение суда в споре с Украиной в свою пользу

Зампред правления Газпрома Александр Медведев считает, что Арбитражный суд Стокгольма не отменял правило "бери или плати" в контракте Газпрома с Украиной, и в целом предварительное решение суда - в пользу российского газового монополиста, пишет Reuters.

В конце мая украинский Нафтогаз сообщил, что стокгольмский арбитраж решил отменить условие "бери или плати" в контракте о поставках российского газа на Украину и что Киев имеет право на рыночную корректировку формулы цены на топливо.

"Баланс по этому решению для Газпрома положительный даже на предварительном этапе", - сказал Медведев, добавив, что окончательное решение потребует времени.

Киев оспаривает 10-летний контракт с Газпромом от 2009 года, который содержит обязательство "бери или плати" и согласно которому Газпром требует в Стокгольме от Нафтогаза более $37 миллиардов.

Украина с декабря 2015 года отказалась от закупок российского газа на фоне кризиса в отношениях с Москвой и покупает топливо в Европе на западные кредиты.

Медведев также сказал, что готов к переговорам с Украиной о транзите газа в Европу после 2019 года, когда истекает 10- летний контракт.

"Готовы вступить в переговоры с Украиной по поставках после 2019 года... Определенные объемы могут остаться на транзите через Украину, но масштаб их будет зависеть от условий", - сказал Медведев.

Медведев выразил надежду на то, что антимонопольное расследование Еврокомиссии против Газпрома закончится в этом году.

"Еврокомиссия собрала умеренное количество замечаний и комментариев... Еврокомисся должна определить, какие комментарии будут приняты к рассмотрению, а какие - нет", - сказал он.

Газпром в марте договорился с Еврокомиссией изменить ряд условий работы на европейском рынке, чтобы избежать штрафа в размере до 10 процентов глобальной выручки в связи с обвинениями ЕС в завышении цен на газ и создании препятствий конкурентам в восьми странах Восточной Европы.

Сделка прошла рыночный тест, и в мае Еврокомиссия собрала замечания от европейских стран, ряд из которых, в том числе, Польша и Литва высказались против.

Больше уступок от Газпрома попросила и Болгария, которая опасается потерять транзит российского газа после запуска трубопровода Турецкий поток.

"Очень надеюсь, что мы останемся в рамках этого расследования, мы своей вины не признавали и не признаем... мы пошли на диалог с ЕК с целью, чтобы они были уверены, что конкуренция развивается... будем смотреть, какие замечания, можно ли их учесть, можно ли их принять", - сказал Медведев.

Комментируя попытки возродить проект трубопровода Южный поток, Медведев сказал, что сейчас обсуждает с Болгарией только варианты развития ее собственной газотранспортной системы.

"Варианты распределения газа второй нитки Турецкого потока разнообразны. В том числе, помимо направления на Италию, есть направление на север для того, чтобы обсудить, как удовлетворять потребности каждой страны в дополнительных транспортных мощностях", - сказал Медведев.

Для поставок газа в Европу Газпром рассматривал использование газопроводов Poseidon и TAP (Трансадриатический газопровод), как продолжение второй нитки Турецкого потока.

"Теоретически в реализации проекта Poseidon было бы возможным использование мощностей газопровода TAP", - сказал Медведев.

Poseidon - проект строительства морской части газопровода ITGI, который пройдёт по дну Ионического моря и соединит газотранспортные системы Греции и Италии.

"Наши договоренности с Poseidon далеки от того, что определить срок начала поставок, но все наши проекты ориентированы на начало 2020 года", - сказал Медведев.