Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 февраля 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению Совмина №68 от 26 января 2018 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $111,4 до $120,1 за 1 т.

Пошлина на прямогонный бензин повысится с $61,2 до $66 за 1 т, на товарные бензины - с $33,4 до $36 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $36 за 1 т (была $33,4).

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В прошлый раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий выработанных из нефти товаров повышались 1 января.