Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 марта 2017 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению Совмина № 160 от 25 февраля 2017 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $89,5 до $91,0 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $49,2 до $50,0 за 1 т, на товарные бензины - с $26,8 до $27,3 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $27,3 за 1 т (была $26,8). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля. Тогда они также были повышены.​