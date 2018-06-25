Последнее обновление: 25.06.2018 13:38

ПАСЕ выбрала пятого за год председателя

ПАСЕ утвердила пятого за этот год председателя Ассамблеи. Им стала швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье.

Она была единственным кандидатом на пост глава Ассамблеи.

Парламентарии "утвердили" ее аплодисментами.

Экс-глава Ассамблеи Микеле Николетти ушел в отставку из-за проигрыша в марте этого года на выборах в Италии. Его политическая группа избрала на этот пост Паскье.

В прошлом году ПАСЕ отправила в отставку испанца Педро Аграмунта после его поездки в Сирию. До избрания нового главы, функции председателя исполнял британец Роджер Гейл. Во второй половине октябрьской сессии из политгруппы Аграмунта на пост главы ПАСЕ была избрана Стелла Кириакидес. В январе следующего года, когда очередь перешла к социалистам, был избран Микеле Николетти.

Паскье работает в ПАСЕ с 2012 года, входит во все основные группы организации. Была одной из докладчиц по обязательствам России в ПАСЕ. Также известна как автор документа, сделавшего впервые в истории организации возможной отставку председателя Ассамблеи.

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