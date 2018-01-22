Последнее обновление: 22.01.2018 15:11

ПАСЕ утвердила нового председателя

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила аплодисментами нового председателя — итальянца Микеле Николетти, передаёт корреспондент РИА Новости.

Согласно правилам процедур Ассамблеи, в случае представления на выборы председателя одного кандидата он объявляется избранным без голосования.

"Председатель остается на своем посту до открытия следующей очередной сессии", — отмечается в правилах процедур.

До избрания на пост председателя итальянец возглавлял социалистическую группу в ПАСЕ.

Микеле Николетти работает в Ассамблее с конца июня 2013 года. За это время он также возглавлял делегацию Италии. Работал в ведущих органах ПАСЕ – Бюро, президентском комитете, посткоме.

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