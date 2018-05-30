Peugeot намерен увеличить производство внедорожников в Европе

Французская автомобилестроительная группа PSA Peugeot Citroen намерена увеличить выпуск внедорожников в Европе на фоне высокого спроса на такие автомобили, говорится в сообщении компании.

В частности, компания начнет собирать среднеразмерный внедорожник Citroen C5 Aircross на заводе в Реймсе, где уже выпускаются автомобили Peugeot 5008. Как только завод выйдет на полную мощность (предположительно - март 2019 года), сборка Peugeot 5008 будет производиться также на заводе в Сошо, где компания делает внедорожники Peugeot 3008, более компактную версию 5008 модели, и Opel Grandland X.

Наконец, с середины 2019 года, когда и в Сошо будет достигнут максимум производительности, выпуск Opel Grandland X будет перенесен в германский Айзенах.

Как отмечается в сообщении PSA, в 1-м квартале 2018 года она продала 250 тыс. внедорожников 11 моделей, производимых под 5 брендами (Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel и Vauxhall). Благодаря этому доля компании на европейском рынке внедорожников достигла 16,9%.