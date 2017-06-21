Осенью в Париже на один день запретят пользоваться личным автотранспортом

Пользование личным автотранспортом окажется 1 октября под запретом во французской столице – так власти Парижа решили отметить День без машин, сообщает в среду газета Parisien.

"Мэрия города проводит День без машин в третий раз, и в этом году ограничения движения будут введены в размере XXL", - говорится в публикации.

В материале уточняется, что в этом году акция станет самой масштабной, в предыдущие годы для автомобилистов были закрыты лишь некоторые улицы города.

Запрет на движение автомобилей и мотоциклов будет действовать с 11.00 и до 18.00 местного времени. Он не коснется автомобилей спасателей и врачей, такси и подобных автомобильных сервисов, общественного транспорта и тех владельцев бизнеса, которые смогут подтвердить необходимость работы в воскресенье. Но и для этих категорий будет введено ограничение — скорость не должна будет превышать 30 километров в час.

"Идея в том, чтобы показать иную жизнь города, без машин. Это сделано не для того, чтобы затормозить туризм, напротив. Мы видим, как хорошо на привлекательности Парижа сказалось введение пеших зон на набережных", - приводит газета слова заммэра столицы Кристофа Наждовски.

Под ограничения не попадут окружная дорога и два крупных лесопарка — Булонский и Венсенский. Утром в День без машин все желающие смогут приехать в Париж, припарковать транспорт и отправится на прогулку по городу пешком.