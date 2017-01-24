Последнее обновление: 24.01.2017 14:07

В Париже запустили первые беспилотные автобусы

Власти Парижа запустили в городе два беспилотных мини-автобуса с электрическими двигателями. Пока этот проект считается экспериментальным, но в случае его успеха городские власти готовы и дальше развивать такой транспорт, сообщает BBC.

Итоги эксперимента подведут через три месяца.

Оба автобуса ходят по короткому маршруту между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлитц. Двигаются они исключительно по выделенной линии, по которой не ходит другой транспорт.

Каждый из автобусов вмещающий до 12 человек, оснащен лазерными дальномерами и многочисленными камерами, установленными по всему периметру, чтобы предотвратить столкновения с людьми и машинами.

У автобусов нет не только водителя, но и ярко выраженной передней или задней части. Прибыв к месту назначения, он может, не разворачиваясь, сразу же двинуться обратно, подобно вагону фуникулера.

В последние годы сразу несколько крупных автопроизводителей занимаются созданием машин, способных ездить без помощи водителя. На улицах некоторых городов уже можно встретить автомобили на автопилоте.

Среди концернов, надеющихся создать полноценный беспилотный автомобиль уже к 2020 году, упоминаются немецкие BMW и Volkswagen, американские General Motors и Tesla, а также корейская компания KIA.

Также разработкой беспилотных машин занимаются крупные IT-компании, например Apple и Google, а также некоторые сервисы такси, в том числе Uber.

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