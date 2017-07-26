Peugeot достиг нового рекорда прибыли

Французская PSA Group, производитель автомобилей Peugeot и Citroen, нарастила продажи и прибыль в первом полугодии, удивив аналитиков новым рекордом рентабельности в своем ключевом автомобильном подразделении.

Как сообщил автопроизводитель в среду, чистая прибыль увеличилась на 3,6 процента до 1,26 миллиарда евро ($1,46 миллиарда) при 5-процентном росте выручки до 29,17 миллиарда, поскольку повышение цен более чем компенсировало сокращение объема продаж в Европе и Китае.

Операционная маржа автомобильного подразделения подскочила с 6,8 процента до 7,3 процента, достигнув "нового исторического максимума", сказал журналистам главный финансовый директор Жан-Батист де Шатийон.

"Сейчас мы в состоянии обеспечить непрекращающуюся рентабельность, - сказал он. - Всегда возникают препятствия, но мы сможем им противостоять, сохраняя высокий уровень рентабельности".

Снижение объема полугодовых продаж автомобилей в Европе и резкое замедление в Китае вызвало беспокойство по поводу темпов восстановления PSA, готовящейся приобрести Opel у General Motors в рамках сделки, которую планируется завершить позднее в этом году.

Однако финансовые результаты компании превысили ожидания опрошенных Рейтер аналитиков, прогнозировавших выручку в размере 28,92 миллиарда евро, прибыль автомобильного подразделения в размере 1,3 миллиарда евро и чистую прибыль в размере 1,06 миллиарда евро,

PSA улучшила прогноз для европейского авторынка и теперь ожидает роста на 3 процента в текущем году вместо ранее прогнозировавшегося 1 процента. Прогнозы роста для Латинской Америки и России были повышены до 5 процентов, тогда как ранее в этих регионах прогнозировался 2-процентный рост и нулевой спрос соответственно.