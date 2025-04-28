Эксперты прогнозируют в 2025 году рост производства никеля в мире на 5,9%

Производство первичного никеля в мире в 2025 году увеличится на 5,9% и составит 3,735 млн тонн. Такой прогноз дает Международная исследовательская группа по никелю (INSG).

По итогам 2024 года оно выросло на 11,1% до 3,526 млн тонн.

Эти оценки не учитывают возможность каких-либо существенных перебоев в работе предприятий, отмечается в сообщении INSG.

Ожидается, что Индонезия продолжит наращивать производство различных видов никелевой продукции, включая никелесодержащий чугун (NPI). В Китае в этом году прогнозируется рост производства никеля за счет повышения выпуска катодного никеля и сульфата никеля, при этом производство (NPI) продолжит снижаться.

В других странах, в основном из-за проблем с рентабельностью, ряд производственных предприятий были законсервированы, сократили выпуск или рассматривают возможность реализации одного из этих вариантов в будущем, отмечается в сообщении INSG.

Темпы роста использования никеля в аккумуляторах для электромобилей оказались слабее, чем ожидалось, в том числе из-за конкуренции со стороны других видов батарей (в основном литий-железо-фосфатных), отмечают аналитики организации.

Мировое потребление первичного никеля в текущем году, как ожидается, увеличится на 5,7% и достигнет 3,537 млн тонн. В прошлом году оно повысилось на 4,8% - до 3,347 млн тонн.

Таким образом, глобальный рынок никеля будет оставаться профицитным. Переизбыток металла в 2023 году составлял 170 тыс. тонн, в 2024 году - 179 тыс. тонн, а по итогам 2025 года производство превысит спрос на 198 тыс. тонн, по оценке INSG.

INSG является независимой межправительственной организацией, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны-производители и потребители никеля: Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Россия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейский союз.