Компании в ЕС будут штрафовать за злоупотребление персональными данными

В Евросоюзе новые правила по защите персональных данных будут предусматривать усиление ответственности компаний за нарушения в этой сфере. Об этом заявил в пятницу представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

"Нарушения законодательства ЕС в сфере защиты персональных данных будут предусматривать наложение санкций, пропорциональных к совершенному нарушению. Это может быть штраф в размере до 4% от глобального годового оборота компании", - заявил представитель Еврокомиссии.

Он уточнил, что новое законодательство ЕС по защите персональных данных вступит в силу 25 мая этого года.

По словам Виганда, новые правила будут предусматривать информирование компанией граждан в течение 72 часов о случаях нарушений норм, регулирующих использование персональных данных.

Представитель Еврокомиссии также сообщил, что руководство социальной сети Facebook ответило на письмо-претензию ЕС касательно публично разоблаченного случая злоупотребления персональными данными пользователей и скандала вокруг Cambridge Analytica, и стороны продолжают консультации по поводу решения проблемы.