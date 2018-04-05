В Саудовской Аравии впервые за 35 лет открывается кинотеатр

В Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр. Заведение американской сети AMC Entertainment Holdings Inc. начнет свою работу 18 апреля в Эр-Рияде. Об этом в среду, 4 апреля, сообщили в Центре международных связей (CIC) Министерства культуры и информации страны.

Первой лентой, которую покажут в новом кинозале, станет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера.

К 2030 году в стране должно появиться почти 350 кинотеатров.

"Это знаменует собой поворотный момент в развитии культурной индустрии королевства", - отмечал ранее министр культуры Авад бен Салех аль-Авад.

В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, вступивший на престол в июне, распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин. Он также объявил о начале процесса модернизации страны.

В 1980-е кинотеатры и другие увеселительные заведения были запрещены консервативным руководством страны.