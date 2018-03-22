Европейские рынки акций торгуются в минусе

Фондовые индексы Западной Европы снижаются, инвесторы оценивают статданные из еврозоны и результаты мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как стало известно в четверг, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в марте упал до минимальной отметки за 14 месяцев. Согласно предварительным данным, сводный PMI еврозоны в прошлом месяце снизился с 56,2 пункта до 55 пунктов, тогда как аналитики в среднем ожидали его уменьшения до 56 пунктов.

Показатель активности в обрабатывающей промышленности еврозоны упал с 58,6 до 56,6 пункта, тогда как PMI в сфере услуг еврозоны уменьшился с 57,1 до 55,3 пункта. Эксперты в среднем прогнозировали снижение первого показателя до 58,1 пункта и уменьшение второго до 56,8 пункта.

Кроме того, статданные из Германии, опубликованные в четверг, указали на снижение делового доверия в ФРГ в марте: согласно отчету Ifo, этот показатель уменьшился до 114,7 пункта со 115,4 пункта в феврале. Аналитики в среднем ожидали, что индикатор снизится до 114,6 пункта.

Вместе с тем объем розничных продаж в Великобритании в феврале подскочил на 0,8% по сравнению с январем, темпы роста вдвое превысили прогнозы рынка.

Накануне стало известно, что Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,5-1,75% годовых. Вместе с тем ФРС по-прежнему придерживается мнения, что в 2018 году в общей сложности ставка будет поднята трижды, то есть ему предстоит еще два повышения в этом году. При этом многие экономисты ожидали, что руководство пересмотрит свое мнение в пользу еще трех повышений ставок в текущем году.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:16 мск уменьшился на 0,63%, до 372,58 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,56%, французский CAC 40 - на 0,76%, германский DAX - на 0,93%. Испанский IBEX 35 потерял 0,31%, итальянский FTSE MIB - 0,51%.

Цена бумаг энергетической компании Genel Energy снизилась на 1%, хотя компания вернулась на прибыльный уровень в 2017 году, заработав $271 млн против убытка в $1,25 млрд годом ранее.

Капитализация HeidelbergCement AG опустилась на 1,2%, несмотря на рост чистой прибыли в прошлом году до 918 млн евро с 657 млн евро годом ранее. Выручка компании увеличилась на 14%, до 17,27 млрд евро. Также HeidelbergCement сообщила о намерении увеличить годовые дивиденды на 19%, до 1,9 евро на акцию.

При этом акции фармкомпании Reckitt Benckiser подскочили в цене на 5% на новости, что компания отказалась от дальнейших попыток приобрести потребительский бизнес Pfizer.

Стоимость бумаг британской финансовой компании IG Group поднялась на 4,5% на новости, что ее выручка в минувшем финквартале выросла на 30% и составила рекордные в истории компании 153 млн фунтов стерлингов ($215 млн).