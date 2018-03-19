Последнее обновление: 19.03.2018 17:36

Украинская "дочка" ВТБ объявила о прекращении деятельности

Киевский "БМ банк" (украинская "дочка" ВТБ) объявил о прекрашении банковской деятельности.

Ранее ВТБ (единственный акционер БМ-банка) принял стратегию об оптимизации присутствия на Украине, в рамках стратегии был разработан план прекращения банковской деятельности украинской "дочки".

БМ-банк сообщает также, что "в установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) полностью выполнит все свои обязательства, связанные с деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка".

В сентябре 2018 Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.

Планы по дальнейшей работы АО "БМ банк" как юридического лица пока не разглашаются.

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