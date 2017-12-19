Последнее обновление: 19.12.2017 17:56

НБУ признал недействительной банковскую группу Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) признал недействительной банковскую группу Сбербанка.

Согласно сообщению на официальном сайте, НБУ принял такое решение 15 декабря.

Регулятор зарегистрировал банковскую группу Сбербанк 4 октября 2013 года. В нее входили Сбербанк, ВиЭс Банк и компания Сбербанк Лизинг Украина.

Причиной закрытия группы Сбербанк стало закрытие сделки по продаже ВиЭс Банка Сергею Тигипко. НБУ также обновил состав банковской группы ТАСкомбанка, добавив в нее Ви Эс Банк, пишет LIGA.net.

Сделку по продаже Ви Эс Банка закрыли 13 декабря.

23 марта Украина ввела санкции на год против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка (входит в группу ВТБ), Проминвестбанка (ВЭБ) и VS Bank (Сбербанк). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

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