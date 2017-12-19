Национальный банк Украины (НБУ) признал недействительной банковскую группу Сбербанка.

Согласно сообщению на официальном сайте, НБУ принял такое решение 15 декабря.

Регулятор зарегистрировал банковскую группу Сбербанк 4 октября 2013 года. В нее входили Сбербанк, ВиЭс Банк и компания Сбербанк Лизинг Украина.

Причиной закрытия группы Сбербанк стало закрытие сделки по продаже ВиЭс Банка Сергею Тигипко. НБУ также обновил состав банковской группы ТАСкомбанка, добавив в нее Ви Эс Банк, пишет LIGA.net.

Сделку по продаже Ви Эс Банка закрыли 13 декабря.

23 марта Украина ввела санкции на год против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка (входит в группу ВТБ), Проминвестбанка (ВЭБ) и VS Bank (Сбербанк). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.