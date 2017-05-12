НБУ сообщил об интересе двух украинских инвесторов к "дочке" российского ВЭБа

Национальный банк Украины рассматривает документы двух претендентов на покупку акций Проминвестбанка, дочернего банка российской финансовой госкорпорации Внешэкономбанк, сообщила пресс-служба украинского регулятора.

"В апреле 2017 пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в публичном акционерном обществе Проминвестбанк подали двое граждан Украины", - говорится в сообщении НБУ.

Регулятор не назвал доли и имена потенциальных покупателей, на проверку чьей деловой репутации, финансового состояния и источников происхождения средств закон отводит три месяца.

"Сейчас полученные документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно, в том числе, в отношении лиц заявителей", - говорится в сообщении.

ВЭБ ранее сообщал о планах продать украинское подразделение и среди интересантов называл венгерскую OTP Group.

В Украине работают пять банков с российским государственным капиталом. Три из них - "дочки" Сбербанка, Внешэкономбанка и ВТБ - входят в топ-20, а еще два - БМ Банк и VS Банк - в четвертой десятке.