Российским банкам разрешили докапитализировать украинские "дочки"

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил российским госбанкам докапитализацию украинских дочерних структур.

Постановлением №55 от 24 мая НБУ привел свои требования в соответствие с решением Совета нацбезопасности и обороны от 2 мая относительно обновленного перечня санкций, введенного в действие указом президента от 14 мая.

"Это позволит избежать признания подсанкционных украинских дочерних банков неплатежеспособными из-за недостаточности капитала, ведь такая ситуация может привести к дополнительной нагрузке на Фонд гарантирования вкладов физических лиц и бюджет Украины", - говорится в заявлении регулятора.

В Украине работают четыре "дочки" российских госбанков - Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк. С марта 2017 года в отношении них действуют санкции, запрещающие вывод капитала за пределы Украины.

Согласно обновленному санкционному списку, действие санкций относительно Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка продлевается до трех лет.