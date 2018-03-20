Фондовые индексы Европы стабильны во вторник

Большинство европейских фондовых индексов слабо меняется в начале торгов во вторник, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают новости крупных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 12:08 мск на 0,05% - до 373,86 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 0,14%, итальянский FTSE MIB - на 0,17%. Французский CAC 40 опустился на 0,08%, германский DAX - на 0,01%, испанский IBEX 35 - на 0,11%,

Мартовское заседание ФРС начнется во вторник и завершится в среду в 21:00 мск. По мнению подавляющего большинства экспертов и участников рынка, руководство Федрезерва поднимет базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.

Основное внимание инвесторов будет приковано к прогнозам относительно дальнейших темпов увеличения ставки. Текущий прогноз предполагает три повышения ставки до конца года, включая мартовское, но многие эксперты отмечают, что прогноз может быть пересмотрен до четырех подъемов.

Акции британской горнодобывающей компании Glencore подешевели на 0,1%. Glencore приобрела у конкурирующей Rio Tinto угольные активы в Австралии на сумму $1,7 млрд.

Котировки бумаг Rio Tinto увеличиваются на 0,8%.

Стоимость акций французского производителя автомобильных шин Compagnie Generale des Etablissements Michelin SA уменьшилась на 0,1%. Компания достигла соглашения о приобретении британской Fenner Plc, выпускающей широкий ассортимент продукции из полимерных материалов, за 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,67 млрд).

Капитализация Ryanair понизилась на 0,9% на новости, что лоукостер согласился выкупить 24,9% акций компании LaudaMotion, доведя свою долю до 75%. Компания, основанная бывшим пилотом "Формулы 1" Ники Лаудой, контролирует значительную часть активов авиакомпании Niki Airline. Компания вскоре начнет выполнять регулярные и чартерные рейсы из Германии, Австрии и Швейцарии на популярные курорты Средиземноморья.

Рыночная стоимость французской рекламной группы Publicis Groupe SA увеличилась на 0,8%. Компания объявила о намерении увеличивать свою операционную рентабельность на 30-50 базисных пунктов в год до 2020 года, а также потратить к этому времени от 300 до 500 млн евро на приобретения активов с целью расширения бизнеса.

Акции онлайн-букмекера 888 Holdings упала на 5,3% на сообщении, что доналоговая прибыль компании в 2017 году рухнула на 68%, до $18,8 млн.